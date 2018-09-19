Acer XZ271Ubmijpphzx – новый 27-дюймовый изогнутый игровой монитор

19 сентября 2018, 11:15

Тайваньская Acer анонсировала свой новый изогнутый монитор - XZ271Ubmijpphzx.



Новинка ориентирована на игроков.

Диагональ – 27 дюймов, а его разрешение – 1440х2560 точек.



Время отклика – 1 мс. Частота обновления – 144 Гц. Заявлен 85%-нтный охват цветового пространства NTSC. Углы обзора по горизонтали и вертикали – до 178 градусов.



Яркость – 250 кд/м2. Касательно показателей типовой и динамической контрастности – это 3000:1 и 100 000 000:1 соответственно.



Интерфейсная панель представлена портами HDMI 2.0, DisplayPort v1.2 и miniDisplayPort.



Отдельно отмечена поддержка системы AMD FreeSync.

Кроме того, «на борту» стереофонические динамики на 7Вт, концентратор USB 3.0 и пр. Упомянута также возможность регулировать углы наклона и поворота дисплея, а также менять его высоту в отношении поверхности стола.Как скоро новинка появится в продаже, и в какую сумму будет оценена, пока не сообщается.