Acer обновил серию игровой периферии Nitro

26 февраля 2024, 16:15

Компания Acer, один из ведущих производителей компьютерной техники, представила в России игровую периферию из серии Nitro.

Проводные и беспроводные мыши отличаются высоким разрешением оптического сенсора. В проводной клавиатуре используются механические линейные свитчи, а проводная гарнитура поддерживает виртуальный объемный звук 7.1. Все модели выполнены в ярком геймерском дизайне.



Проводные мыши используют оптический сенсор с регулируемым разрешением 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 4800 / 7200 DPI. Высокие показатели гарантируют моментальный отклик при управлении девайсом. На корпусе OMW301 есть 6 кнопок, на OMW302 – 7, с ресурсом до 5 млн. нажатий.

1.8-метровый кабель в прочной оплетке защищен от повреждений. В качестве интерфейса подключения предусмотрен порт USB. Симметричный дизайн подходит и для правой, и для левой руки. У OMW301 более классический для игровой периферии дизайн, в то время как OMW302 напоминает технологичный гаджет будущего. Обе модели обладают RGB подсветкой на 16 млн. цветов, которую можно переключать между двумя режимами: динамичным и статичным.

Беспроводные мыши также оснащены оптическим сенсором с регулируемым разрешением. Диапазон значений составляет 800 / 1200 / 1600 / 2400 / 3200 DPI. У обеих моделей предусмотрено 6 кнопок, переключатель режимов подключения и кнопка для переключения режимов подсветки. Ресурс нажатия доходит до 5 млн.

Девайс работает на расстоянии до 10 метров, что позволяет регулировать дистанцию за компьютером. Предусмотрено два варианта подключения: радиосвязь на частоте 2.4 ГГц при помощи USB-ресивера, либо Bluetooth. Питаются мыши от литий-ионного аккумулятора – на 400 мАч у OMR304, на 700 мАч у OMR305.



Корпус у представленных моделей симметричный. В стильный дизайн интегрирована подсветка RGB на 16 млн. цветов. Здесь также доступны динамичное и статичное освещение.



Проводная клавиатура обладает раскладкой на 99 клавиш, включая 20 мультимедийных клавиш. Механические линейные свитчи выполнены из ABS-пластика и обладают минимальной глубиной точки срабатывания. Скорость срабатывания клавиш удовлетворит даже геймеров с самой быстрой скоростью реакции. Ресурс нажатий доходит до 10 млн. Технология NKRO 100% позволяет одновременно нажимать неограниченное количество клавиш, проводя сложные комбо.

Клавиатура подключается через USB-порт при помощи 1.8-метрового кабеля. Эргономичная конструкция клавиатуры обеспечивает максимум комфорта, предусмотрена каждая мелочь. Устойчивые ножки предотвращают скольжение и дают возможность регулировать уровень наклона. Дренажные отверстия не дают влаге задерживаться внутри корпуса, снижая риск поломки.



Дополняет образ яркая RGB подсветка на 16 млн. цветов. Доступно два режима, статичный и динамичный. Уровень подсветки регулируется в пределах 20% - 100%. Кейкапы Pudding с прозрачными стенками увеличивают площадь распространения света, усиливая эффект.



Полноразмерные проводные наушники OHW306 с 50-мм динамиками способны воспроизводить виртуальный объемный звук 7.1, погружая пользователя в атмосферу любимой игры. Современные технологии не только передают всю красоту игровых саундтреков, но и раскрывают самые незначительные элементы звукового дизайна, вроде шума природы или трения шин об асфальт. Частотный диапазон находится в пределах 20 Гц - 20 кГц, чувствительность составляет 102 дБ ± 3 дБ, импеданс – 32 Ом.



Для связи с товарищами по команде предусмотрен всенаправленный микрофон. Частотный диапазон – 100 Гц - 10 кГц, чувствительность – -42 дБ ± 3 дБ. Благодаря подвижному креплению микрофон можно регулировать.



Подключается гарнитура через USB-порт, в комплекте идет 2.1-метровый кабель. Прочная оплетка защищает его от перегибов, истираний и прочих повреждений. RGB подсветка с двумя режимами (динамичный / статичный) усиливает общее впечатление от продвинутого дизайна наушников.



Новинки игровой периферии от Acer придутся по вкусу любителям комфортной игры без раздражений и стресса. Быстрый отклик, надежное подключение и высокое качество звука помогают сосредоточиться на главном и одерживать победу за победой.