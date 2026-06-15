Помер один з найвідоміших художників сучасності Девід Гокні

15 июня 2026, 14:45

Гокні, одна з найважливіших постатей сучасного мистецтва XX та XXI століть, мирно пішов з життя вдома 11 червня 2026 року, за місяць до свого 89-річчя, повідомила його секретарка.

Він був ключовою фігурою руху поп-арт та одним із найвпливовіших та найдорожчих сучасних художників. Зокрема, його картина «Портрет художника» (Басейн із двома фігурками) була продана на аукціоні в Нью-Йорку за $90 млн у 2018 році.Протягом довгої кар'єри Гокні постійно шукав нові формати: створював монументальні пейзажі, експериментував із фотоколажами, а в останні роки життя малював на iPad. Останні роки життя художник провів, створюючи роботи на своїй фермі в Нормандії.