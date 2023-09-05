У віці 56 років помер один із засновників гурту Smash Mouth Стів Гарвелл

Він прославився завдяки пісням All Star і I'm a Believer.
Смерть музиканта підтвердив менеджер гурту Роберт Хейс і сказав, що співак пішов із життя мирно та спокійно.
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