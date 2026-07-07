У Чехії знову обговорюють заборону продажу енергетиків дітям

7 июля 2026, 11:45

Група депутатів пропонує заборонити продаж енергетичних напоїв особам до 16 років.

За даними дослідження, майже кожен п’ятий школяр у віці 11–15 років вживає енергетики щонайменше раз на тиждень.

Втім, міністр з питань спорту, профілактики та охорони здоров’я Борис Штястни виступив проти ініціативи. На його думку, відповідальність мають нести батьки, а не держава, адже діти все одно зможуть обійти заборону.Прихильники обмежень наголошують, що однієї банки енергетика дитині може вистачити, щоб перевищити рекомендовану добову норму кофеїну.