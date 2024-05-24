Польща посилює безпеку головного хабу військової допомоги Україні

24 мая 2024, 9:45

Міністр внутрішніх справ Томаш Семоняк заявив, що влада вживає заходів для посилення безпеки навколо аеропорту Жешув-Ясьонка, який обробляє до 90% західних вантажів, що прямують на фронт в Україну.



Ми маємо справу з іноземною державою, яка проводить ворожі дії на польській території. Нічого подібного раніше не було... Ми вже не говоримо про агентів впливу чи якусь онлайн-активність. Це люди, які готові прийти й щось підпалити, – зауважив Семоняк.