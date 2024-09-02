Україна та Чорногорія почали обговорювати угоду про гарантії безпеки

2 сентября 2024, 9:15

Україна та Чорногорія розпочали консультації для підписання двосторонньої угоди про гарантії безпеки. Такий документ допоможе посилити співпрацю між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Офісу президента України.Як зазначили в ОП, консультації провів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.Він наголосив, що Україна цінує тверду позицію Чорногорії та її підтримку з початку повномасштабного вторгнення росіян.

"Ми поділяємо спільні цінності та розраховуємо на допомогу з боку Чорногорії на шляху України до членства в НАТО. Україна та Чорногорія також прагнуть членства в ЄС і, безумовно, вже роблять внесок у безпеку та процвітання Європи", - зазначив Жовква.