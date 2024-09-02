2 сентября 2024, 9:15

Україна та Чорногорія почали обговорювати угоду про гарантії безпеки

Україна та Чорногорія розпочали консультації для підписання двосторонньої угоди про гарантії безпеки. Такий документ допоможе посилити співпрацю між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

Як зазначили в ОП, консультації провів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Він наголосив, що Україна цінує тверду позицію Чорногорії та її підтримку з початку повномасштабного вторгнення росіян.

"Ми поділяємо спільні цінності та розраховуємо на допомогу з боку Чорногорії на шляху України до членства в НАТО. Україна та Чорногорія також прагнуть членства в ЄС і, безумовно, вже роблять внесок у безпеку та процвітання Європи", - зазначив Жовква.


Оцените новость:
  • 0 оценок