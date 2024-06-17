Галущенко: ключовий інструмент ядерної безпеки світу - виведення військ з ЗАЕС

17 июня 2024, 14:45

"Ключовий інструмент ядерної безпеки всього світу - це виведення російських військ із території станції і її повернення під повний контроль українського оператора", - наголосив міністр енергетики.



Галущенко пояснив, що для цього територія ЗАЕС має бути демілітаризована, а МАГАТЕ - відігравати ключову роль у забезпеченні ядерної безпеки.