"Ключовий інструмент ядерної безпеки всього світу - це виведення російських військ із території станції і її повернення під повний контроль українського оператора", - наголосив міністр енергетики.
Галущенко пояснив, що для цього територія ЗАЕС має бути демілітаризована, а МАГАТЕ - відігравати ключову роль у забезпеченні ядерної безпеки.
17 июня 2024, 14:45
Галущенко: ключовий інструмент ядерної безпеки світу - виведення військ з ЗАЕС
"Ключовий інструмент ядерної безпеки всього світу - це виведення російських військ із території станції і її повернення під повний контроль українського оператора", - наголосив міністр енергетики.
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