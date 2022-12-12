Казино Slotor ігрові автомати на гроші

12 декабря 2022, 15:55

Слотор – відоме казино, що працює офіційно. Портал гарантує цілодобову техпідтримку, забезпечує швидке виведення виграшів. У клубі Slotor передбачені бонуси для зареєстрованих гравців.

Мінімальний депозит - 1 UAH

Мінімальна сума виведення - 100 UAH

Валюта - Долар, гривня

Швидкість виведення виграшів - До 1 години

Рік створення клубу - 2015

Різновиди розваг - Слоти, скретч-картки, лайв-ігри

Сайт казино адаптований і для ПК, і для мобільних телефонів. На веб-сторінці є багато розділів з важливою інформацією: "Відповідальна гра", "Конфіденційність", "Правила та умови".

В клубі Слотор зібрані ігри, створені всесвітньо відомими провайдерами:

Qilin.

Amatic.

Playson.

Endorphina.

Microgaming.

На сайті є слоти, баккара, рулетка, покер. Ігри можна фільтрувати по компанії-виробнику, шукати за назвою. В окремий розділ винесені апарати з джекпотами. Суперпризи накопичувальні. Це означає, що їх розмір щоденно збільшується.

Процедура створення профілю в казино проста. Відвідувачу ресурсу пропонується придумати пароль та логін, вказати адресу електронної пошти та номер телефону. Також необхідно обрати валюту рахунку. Грати на гроші дозволяється користувачам, яким виповнилось вісімнадцять років. Персональні дані, вказані в профілі, ретельно перевіряються. Верифікація проводиться за запитом адміністрації.

Бонуси в казино видаються у вигляді грошей та фріспінів. Нові гравці отримують подарунок у розмірі 100% від першого депозиту. При кожному наступному поповненні у якості презенту нараховується 10% від суми, що надійшла на баланс. Користувачам пропонується індивідуальний презент на честь дня народження. Ще один бонус – до 5000 UAH за підписку на Телеграм-канал.

Усі подарунки потребують відіграшу. На загальний розмір ставок, які потрібно зробити для виведення коштів, вказує вейджер бонусів. Інформацію про вейджер можна знайти в описі подарунків. Зазвичай він не перевищує x40.

Отримати максимум корисної інформації про казино Slotor можна із відгуків інших гравців. Користувачі схвально відгукуються про ресурс. Вони пишуть, що казино постійно дарує бонуси, оперативно виводить виграші. В відгуках часто згадується робота сапорту. Оператори дають швидкі та вичерпні відповіді на всі питання, що стосуються гри. Написати їм можна в чаті.

Одним із вагомих плюсів клубу геймери називають наявність демо-режиму. З апаратами та іншими іграми можна ознайомитись, не створюючи профіль. Грати безкоштовно дозволяється необмежену кількість часу.