Слотор: лучшие аппараты на привычную валюту

23 марта 2020, 12:57

Slotor – это игровой клуб премиального качества, характерный не только отличными выплатами, но и удобством. Пользователю из Украины будет куда удобнее запускать игровые автоматы на гривны, нежели на доллары или евро. Слотор приглашает в свои виртуальные стены каждого геймера, который привык к гривнам.

Слоты на родную валюту – это, как минимум, комфортно. Ведь можно сразу понять, насколько удачной оказалась ставка. Пользователю не придется каждый раз в уме или на калькуляторе переводить сумму выигрыша или бонуса в привычную для себя валюту. Тем не менее казино на деньги имеет русскоязычный интерфейс, что позволит играть в Slotor жителям Украины и других стран СНГ: Россия, Белоруссия, Казахстан и другие.

Онлайн казино на деньги предлагает гостям игровые автоматы на гривны Слотор, среди которых можно найти как классические игрушки в стиле старой-доброй Книги Ра, так и горячие новинки из свежей серии. Независимо от игры, играть на реальные деньги – гривны можно всегда и везде.

Для удобства заведение предлагает упорядочить ассортимент по основным категориям: новинки, мобильное казино, HTML5, Jackpot, слоты, карты, рулетка. Также можно отсортировать игровой каталог по желаемым разработчикам. Площадка ведет сотрудничество примерно с 30 популярными игровыми студиями: Novomatic, NetEnt, EGT, Booongo, Thunderkick и другие.

Для этого отлично сгодиться пробный игровой режим, действующий для каждого представленного автомата. Достаточно навести курсор на обложку игры и выбрать «Демо». Запустится игра в демонстрационном режиме. У игрока будет виртуальный баланс, который в любой момент можно обновить. Для этого достаточно перезагрузить страницу.

Бесплатная игра и игра на деньги ничем не отличаются. Разумеется, кроме возможности реально поднять денег. Более того, для бесплатной игры не нужно регистрировать аккаунт и необязательно иметь персональный компьютер. Сыграть бесплатно можно через девайс на Андроид или любой другой. К тому же, есть такие разделы, как мобильное казино и игры на HTML5, которые прекрасным образом адаптированы под все платформы.

Если игрок начнет делать ставки на гривны, ему больше не потребуется следить за курсом и испытывать другие неудобства, полученные в ходе игры на чужую валюту. Достаточно выбрать Слотор – место, которое в первую очередь предназначено для любителей азартного отдыха из Украины!