Онлайн казино Слотокинг – обзор игровой площадки

20 февраля 2023, 17:25

Открытие клуба состоялось весной 2013 года. Онлайн казино Слотокинг https://aid.org.ua/ стало первым порталом онлайн, ориентированным, прежде всего, на гэмблеров из Украины. Площадка также популярна среди игроков других стран благодаря хорошей подборке слотов, интересным бонусным предложениям, честным и быстрым выплатам. В апреле 2021 года казино получило государственную лицензию КРАИЛ.

На главной странице представлены баннеры с акционными предложениями, суммы джекпотов, игровые автоматы. Вверху находится регистрационная кнопка. Для полноценной авторизации на сайте игроку необходимо:

1. Кликнуть по клавише "Регистрация".2. Вписать адрес электронной почты или номер мобильного телефона).3. Указать валюту.4. Придумать пароль.5. Ознакомиться с правилами и условиями клуба и поставить знак согласия.6. Подтвердить совершеннолетие (21+).7. Отметить промокод (если есть).

Второй вариант регистрации – через Google. Причинами того, что игрок иногда не может попасть на сайт, являются блокировки провайдеров, перегруженность, хулиганство хакеров, временные технические работы. В этом случае оптимальный вариант решения проблемы – переход на зеркало.

После регистрационной процедуры пользователю предлагаются следующие поощрения.

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