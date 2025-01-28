В Украине создадут новый регулятор азартных игр

28 января 2025, 10:45

В Украине продолжается реформирование игорного бизнеса. Власти приняли решение о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и создании нового регулирующего органа. В конце прошлого года Верховная Рада утвердила Закон № 9256-д, который вступит в силу 1 апреля 2025 года. Основная цель реформы — усиление контроля за рынком азартных игр и борьба с лудоманией.

Согласно новому законодательству, КРАИЛ прекратит свою работу до 10 февраля 2025 года. В этот же срок должно быть создано новое ведомство, которое возьмет на себя регулирование игорного бизнеса в стране. До 24 января Кабинет Министров должен определить министерство, ответственное за формирование государственной политики в этой сфере. Полный список украинских казино можно найти на специализированных ресурсах, где представлены лицензированные операторы.

До 28 февраля правительство обязано подготовить все необходимые подзаконные акты для реализации закона. А уже с 1 апреля новый регулятор начнет свою работу, взяв на себя полномочия КРАИЛ и внедряя новые требования к операторам азартных игр. Одним из ключевых нововведений станет Государственная система онлайн-мониторинга (ГСОМ), которую планируют ввести до 30 сентября 2025 года.

Закон направлен не только на обновление структуры регулирования, но и на борьбу с игорной зависимостью. В частности, Центр ответственной игры инициировал создание рабочей группы для подготовки рекомендаций по выполнению требований закона. Также Центр провел первое в Украине исследование, посвященное проблеме лудомании и мерам её предотвращения.

Кроме того, в рамках реформы правоохранительные органы провели задержание председателя КРАИЛ Ивана Рудого. Чиновника обвиняют в коррупции, что стало еще одним аргументом в пользу необходимости реформирования регулятора.