Азартный бизнес и онлайн казино Украины: цена вопроса

В этом профильном нормативном документе описываются основные критерии лицензирования и фискальных отчислений, предусмотренных для легального функционирования азартных игорных заведений на территории страны, а также для работы онлайн казино, обслуживающих украинских гемблеров и посетителей из других стран. Ожидается, что только за 1й год в бюджет страны азартный бизнес принесет около 5 миллиардов гривен.
Легальная работа стационарных и онлайн казино в Украине
В Законе №768-IX предусматривается выдача отдельных видов лицензий для:
стационарных казино;
залов с игровыми аппаратами;
онлайн казино;
игровых автоматов;
интернет-клубов для покера;
игровых столов.
Этим нормативным документом предусматривается разделение азартного бизнеса от игр, имеющих признаки лотерей. В стационарных клубах или онлайн казино запрещается прием ставок для всевозможных лотерейных розыгрышей.Помимо лицензий, нужны и другие разрешительные документы, необходимые для открытия и деятельности различных азартных сервисов. Портал casinoplay.com.ua собрал сведения об онлайн казино Украины с отличными коллекциями игровых автоматов для бесплатных развлечений.
Для организации работы азартных заведений, требуется оплатить стоимость соответствующих лицензий и разрешительных документов, требуемых при открытии и ведении гемблинг бизнеса.
В проекте Закона о внесении изменений в налоговый Кодекс, опубликованного на официальном сайте Верховной Рады, предусматриваются ставки налогов для различных структур азартного бизнеса, работающего на территории Украины.
Лицензирование наземных азартных сервисов Украины
К примеру, чтобы организовать легальную работу стационарного казино в Киеве, владельцы обязаны получить лицензию, выплатив 60 тыс. минимальных зарплат (НМЗ). Для иных городов и регионов Украины подобное лицензирование обойдется в 30 тыс. минимальных окладов. Помимо этого, для официальной работы одного стола с рулеткой нужно еще выложить за лицензию 175 НМЗ, а за столы с иными азартными развлечениями до 90 НМЗ.
В Законе №768-IX, опубликованном на сайте Голос Украины, предусматривается и оплата 6НМЗ за установку каждого игрового автомата в помещениях наземных казино или игральных залов.
В соответствии с 5 разделом профильного Закона размещение стационарных казино в Киеве разрешено в помещениях 5ти-звездочных отелей, в которых есть не меньше 150ти номеров. Для других населенных пунктов открытие подобных азартных заведений допускается в отелях с 4мя либо 5ю "звездами", предлагающих от 100 номеров. Также планируется, что в Украине будет создана еще и специальная игорная зона, где можно будет организовать работу азартных заведений разного уровня.
Местные органы власти будут заинтересованы в открытии легальных игорных учреждений на их территориях. Законом предусматривается, что 50% лицензионных отчислений, будут направляться в местные бюджеты, где будут работать наземные казино, и можно будет развлечься в игровых автоматах.
Цена лицензий для онлайн казино Украины
Чтобы открыть онлайн казино, необходимо купить лицензию, оплатив 6 500 минимальных заработных плат. Для организации подобных азартных интернет-услуг требуется, сформировать минимальный уставной капитал, превышающий 30 миллионов гривен.При создании виртуальных игровых площадок необходимо подать заявление в уполномоченные органы, где указывается:
- наименование;
- местонахождение заявителя и ИНН;
- данные банковских реквизитов;
- информация о бренде организатора;
- доменное имя в интернете, которое планируется использовать для работы онлайн казино в Украине;
- правовые основания использования онлайн систем для организации азартных игр;
- другая информация.
Собрав необходимые пакеты документов, организаторы азартного бизнеса подают их в соответствующие государственные контролирующие инстанции.
Если в онлайн казино предусматривается игра в покер, то для этого направления азартного бизнеса потребуется отдельные лицензирующие бумаги. В качестве гарантий для обеспечения выплат выигрышей, собственникам онлайн казино потребуется внести на депозитный счет 7 200НМЗ. Такая страховая сумма позволит гарантировать необходимые выплаты для выигравших посетителей.
Требования к посетителям стационарных или онлайн казино Украины
Чтобы не допустить к азартным играм несовершеннолетних, в профильном Законе №768-IX предусмотрены строгие ограничения. В стационарных или онлайн казино Украины разрешается только доступ для лиц старше 21 года.
Правилами онлайн казино может регламентироваться составление стоп списков или создание реестров лиц, которым будет индивидуально запрещен вход в сервис. Отдельно оговаривается запрет на допуск в казино лиц, находящихся под воздействием алкогольных или наркотических средств. Также нельзя будет посещать наземные либо онлайн казино недееспособными (частично дееспособными) людьми.Отечественные и зарубежные инвесторы выражают надежду, что в 2021 году все-таки будут приняты изменения и поправки к профильным нормативным документам, предусмотренными в законе № 2285-д, и легальный азартный бизнес Украины начнет полноценно работать и приносить пользу стране.