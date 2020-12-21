Азартный бизнес и онлайн казино Украины: цена вопроса

21 декабря 2020, 13:16

В соответствии с требованиями Закона №768-IX, принятого Верховной Радой Украины, действующего со средины августа 2020 года, в стране проводится планомерная работа по легализации, регулированию и организации контроля азартного бизнеса. В нем приводятся параметры и требования, которым нужно следовать стационарным и виртуальным игровым клубам, чтобы работать в правовом поле Украины.

В этом профильном нормативном документе описываются основные критерии лицензирования и фискальных отчислений, предусмотренных для легального функционирования азартных игорных заведений на территории страны, а также для работы онлайн казино, обслуживающих украинских гемблеров и посетителей из других стран. Ожидается, что только за 1й год в бюджет страны азартный бизнес принесет около 5 миллиардов гривен.





Легальная работа стационарных и онлайн казино в Украине

В Законе №768-IX предусматривается выдача отдельных видов лицензий для:

стационарных казино;

залов с игровыми аппаратами;

онлайн казино;

игровых автоматов;

интернет-клубов для покера;

игровых столов.

Этим нормативным документом предусматривается разделение азартного бизнеса от игр, имеющих признаки лотерей. В стационарных клубах или онлайн казино запрещается прием ставок для всевозможных лотерейных розыгрышей.

Помимо лицензий, нужны и другие разрешительные документы, необходимые для открытия и деятельности различных азартных сервисов. Портал casinoplay.com.ua собрал сведения об онлайн казино Украины с отличными коллекциями игровых автоматов для бесплатных развлечений.

Для организации работы азартных заведений, требуется оплатить стоимость соответствующих лицензий и разрешительных документов, требуемых при открытии и ведении гемблинг бизнеса.

В проекте Закона о внесении изменений в налоговый Кодекс, опубликованного на официальном сайте Верховной Рады, предусматриваются ставки налогов для различных структур азартного бизнеса, работающего на территории Украины.

Лицензирование наземных азартных сервисов Украины

К примеру, чтобы организовать легальную работу стационарного казино в Киеве, владельцы обязаны получить лицензию, выплатив 60 тыс. минимальных зарплат (НМЗ). Для иных городов и регионов Украины подобное лицензирование обойдется в 30 тыс. минимальных окладов. Помимо этого, для официальной работы одного стола с рулеткой нужно еще выложить за лицензию 175 НМЗ, а за столы с иными азартными развлечениями до 90 НМЗ.

В Законе №768-IX, опубликованном на сайте Голос Украины, предусматривается и оплата 6НМЗ за установку каждого игрового автомата в помещениях наземных казино или игральных залов.

В соответствии с 5 разделом профильного Закона размещение стационарных казино в Киеве разрешено в помещениях 5ти-звездочных отелей, в которых есть не меньше 150ти номеров. Для других населенных пунктов открытие подобных азартных заведений допускается в отелях с 4мя либо 5ю "звездами", предлагающих от 100 номеров. Также планируется, что в Украине будет создана еще и специальная игорная зона, где можно будет организовать работу азартных заведений разного уровня.

Местные органы власти будут заинтересованы в открытии легальных игорных учреждений на их территориях. Законом предусматривается, что 50% лицензионных отчислений, будут направляться в местные бюджеты, где будут работать наземные казино, и можно будет развлечься в игровых автоматах.

Цена лицензий для онлайн казино Украины

Чтобы открыть онлайн казино, необходимо купить лицензию, оплатив 6 500 минимальных заработных плат. Для организации подобных азартных интернет-услуг требуется, сформировать минимальный уставной капитал, превышающий 30 миллионов гривен.

При создании виртуальных игровых площадок необходимо подать заявление в уполномоченные органы, где указывается:- наименование;- местонахождение заявителя и ИНН;- данные банковских реквизитов;- информация о бренде организатора;- доменное имя в интернете, которое планируется использовать для работы онлайн казино в Украине;- правовые основания использования онлайн систем для организации азартных игр;- другая информация.Собрав необходимые пакеты документов, организаторы азартного бизнеса подают их в соответствующие государственные контролирующие инстанции.

Если в онлайн казино предусматривается игра в покер, то для этого направления азартного бизнеса потребуется отдельные лицензирующие бумаги. В качестве гарантий для обеспечения выплат выигрышей, собственникам онлайн казино потребуется внести на депозитный счет 7 200НМЗ. Такая страховая сумма позволит гарантировать необходимые выплаты для выигравших посетителей.

Требования к посетителям стационарных или онлайн казино Украины

Чтобы не допустить к азартным играм несовершеннолетних, в профильном Законе №768-IX предусмотрены строгие ограничения. В стационарных или онлайн казино Украины разрешается только доступ для лиц старше 21 года.

Правилами онлайн казино может регламентироваться составление стоп списков или создание реестров лиц, которым будет индивидуально запрещен вход в сервис. Отдельно оговаривается запрет на допуск в казино лиц, находящихся под воздействием алкогольных или наркотических средств. Также нельзя будет посещать наземные либо онлайн казино недееспособными (частично дееспособными) людьми.

Отечественные и зарубежные инвесторы выражают надежду, что в 2021 году все-таки будут приняты изменения и поправки к профильным нормативным документам, предусмотренными в законе № 2285-д, и легальный азартный бизнес Украины начнет полноценно работать и приносить пользу стране.