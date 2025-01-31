По примеру Украины: азартные игры официально разрешены в Узбекистане с 1 января

31 января 2025, 12:35

С 1 января 2025 года в Узбекистане официально разрешена деятельность онлайн-казино и букмекерских контор. Соответствующий закон был принят парламентом страны и подписан президентом. Это решение стало важным шагом на пути легализации азартных игр в Узбекистане и открывает новые возможности для развития этой индустрии.

Легализация азартных игр в Узбекистане – это, в первую очередь, попытка взять под контроль сферу, которая до этого момента существовала в "серой" зоне. Как показывает опыт других стран, полный запрет азартных игр не приводит к их исчезновению. Вместо этого, они уходят в подполье, где становятся источником криминала и неконтролируемых финансовых потоков.

Легализация же позволяет установить четкие правила игры, обеспечить поступления в бюджет за счет налогов и лицензий, а также защитить игроков от мошенничества и игровой зависимости. Именно поэтому многие страны, в том числе и Украина, в свое время пошли по пути легализации азартных игр. На этом фоне местные игроки уже начали искать способы попасть в новую, легальную сферу и выбирают промокоды казино, которые предлагают бонусы для новичков и постоянных игроков.

В Узбекистане, как и в Украине, для организаторов азартных игр предусмотрена система лицензирования. Это означает, что только компании, получившие соответствующую лицензию, имеют право предоставлять услуги в сфере азартных игр. Лицензирование – это важный механизм контроля, который позволяет убедиться в том, что организаторы игр соответствуют определенным требованиям, гарантируют честность и безопасность игры, а также соблюдают принципы ответственной игры.

В Узбекистане, как и в Украине, предусмотрены ограничения на участие в азартных играх. В частности, участвовать в азартных играх, лотереях и ставках на спорт, проводимых по лицензии, разрешено гражданам и иностранцам, проживающим в Узбекистане, старше 18 лет.

Легализация азартных игр в Узбекистане – это важный шаг на пути развития этой индустрии. Однако, для того чтобы этот шаг был действительно эффективным и принес пользу обществу, необходимо обеспечить грамотное регулирование, контроль и ответственность со стороны всех участников рынка.