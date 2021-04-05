5 апреля 2021, 9:15

Легализация казино в Украине началась в 2020 году с принятия законопроектов и их утверждения парламентом.

В феврале 2021 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотереей выдала первые разрешения на ведение деятельности. Лицензию получила компания "ФЬЕРСТ ЭЛЕМЕНТ", владеющая брендом казино First Casino https://casino-one.com.ua/. Интернет-клуб получил возможность принимать ставки на слоты и игровые автоматы от пользователей старше 21 года (возраст – законодательное ограничение). За регистрацию в онлайн казино предлагают приветственный бонус до +150% от суммы и до 150 фриспинов.

Вопрос о том, чтобы разрешить работу игорных заведений, ставился не единожды. С момента запрета в 2009 году предпринимались попытки, как разрешить азартные игры. Но в связи с внутриэкономическими и внешнеполитическими событиями до лицензирования отрасли так и не дошли. В предвыборной кампании будущий президент Владимир Зеленский указал, что собирается "навести порядок" в отрасли. К 2020 году создали законопроект, который летом принял парламент и подписал глава государства.

Под вывесками с лотереями часто работали игорные залы с автоматами и покером. Периодически с СМИ появлялась информация о том, что собственника или организатора подпольных казино задержали правоохранительные органы. Несмотря на уголовную ответственность за серые казино, многие шли на их открытие и создание из-за больших денег.

Легализация казино в 2020 году практически уничтожает подпольные залы и смысл их существования. Букмекеры, online-casino, лотереи хотели бы получить легальные условия для работы (особенно это касается крупного бизнеса, который не хочет подвергать себя рискам).

В серых учреждениях клиенты не защищены. Список рисков достаточно большой:

отказ заведения выплачивать выигрыш;

проблем с налоговыми и контролирующими органами;

использование несертифицированного "скриптового" оборудования.

Наконец, известны случаи, когда "серые точки" даже не проверяли возраст пользователей на входе. Это повышало риски социальной напряженности и игровой зависимости.

В легальных точках планируют внедрить систему онлайн-система мониторингу, к которой будут подключены все точки казино (официальные сайты или наземные офисы). В программе контролируют учет ставок и выигрышей / проигрышей посетителей. В этой же системе будут отображаться игроки, попавшие в "черный список" (в рамках противодействия игровой зависимости).

Легализация казино в Украине обозначает, что точки для слотов и игровых автоматов появятся только в определенных законодательством зонах. В стране пошли по пути открытия наземных офисов на территории отелей, соответствующих установленным требованиям.

Тенденции рынка таковы, что первыми будут открывать точки в крупных населенных пунктах (Киев и большие города). Постепенно конкуренция должна вытеснить организаторов и в мелкие города, тем самым стимулируя их экономическое развитие.

Клиенты, нелегальных заведений должны перейти в легальные и лицензированные.

На первых этапах легализации игорного бизнеса появлялись слухи, что процесс будет организован по аналогии с сюжетом фильма "Крестный отец-2". В киноленте рассказывается о том, как строился город в пустыне Лас-Вегас (штат Невада). В качестве возможной области для создания "сплошного казино" называли Одесскую.

Создание "украинского Лас-Вегаса" под сомнением по ряду причин. В первую очередь, организаторы сталкиваются с нюансами инфраструктуры. Чтобы обеспечить поток игроков, необходимо иметь надежные коммуникации (дороги, аэропорт).

Вариант с Киевской областью как возможной меккой туризма рассматривается, но есть моменты, связанные с удаленностью от транспортных коммуникаций.

Стимулирование рынка труда – одна из целей легализации казино в Украине. Эксперты предполагают, что на заре индустрии она приведет к созданию десятков тысяч рабочих мест:

- программисты;

- менеджеры;

- кассиры;

- управляющие;

- охранники;

- крупье;

- специалисты службы поддержки и безопасности;

- бухгалтеры и экономисты;

- юристы и многие другие.

Для профессиональных и опытных работников открывается возможность быстро сделать карьеру: от рядового сотрудника до руководителя игорного зала.

Игорный бизнес привлекает пользователей со стран ближнего и дальнего зарубежья. Это повлечет за собой дополнительный приток денег:

- строительство гостиниц и отелей;

- индустрия развлечений;

- сфера общественного питания и так далее.

Ожидается, что потенциальными клиентами заведений станут жители арабских стран и Израиля, где работа казино находится под запретом.