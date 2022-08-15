Закон о легализации оружия примут в ближайшее время

15 августа 2022, 9:15

Верховная рада Украины может уже в ближайшее время принять закон о легализации оружия. Предполагается, что украинцы смогут приобретать пистолеты и другое огнестрельное оружие для охраны своих домов.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский."Сейчас мы работаем с парламентариями. Я думаю, что в ближайшее время будет принят соответствующий закон, первое чтение уже было принято, сейчас готовится закон ко второму чтению. Я думаю, что в течение ближайшего времени он будет вынесен на рассмотрение парламента", - отметил Монастырский.