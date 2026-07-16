В Иране изъяли крупную партию контрабандного оружия

16 июля 2026, 14:45

Иранские пограничники пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии огнестрельного оружия на территорию Исламской республики в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны.

Отмечается, что в ходе операции пограничники обнаружили и изъяли 15 пистолетов, один автомат Калашникова, а также 186 боевых патронов различного калибра.Провинция Систан и Белуджистан, заселенная белуджами-суннитами - самый крупный протестный очаг в Иране, выделяющийся частыми антиправительственными демонстрациями и стычками с силовиками режима.