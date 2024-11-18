Израиль может передать Украине трофейное российское оружие

18 ноября 2024, 13:45

В Кнессете (парламент Израиля) обсуждается инициатива о передаче Украине трофейного российского оружия, изъятого израильской армией в ходе операций в Ливане, секторе Газа и на Западном берегу.

Законопроект, выдвинутый депутатом Шарен Аскель, вызвал оживленные споры, учитывая возможные последствия для отношений с Россией, пишут израильские СМИ.



Инициатива предполагает, что оружие российского производства, вместо уничтожения, будет передаваться вооруженным силам Украины. Этот шаг, как отмечают эксперты, может усилить напряжение между Израилем и РФ.