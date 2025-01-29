Израиль мог начать поставлять Украине российское оружие, захваченное в Ливане

29 января 2025, 12:45

В статье говорится, что Израиль рассматривает возможность отправки советского и российского оружия, захваченного в Ливане, в Украину, и есть признаки того, что передача уже может осуществляться.

СМИ пишет, что Израиль встретился с украинскими дипломатами во вторник, чтобы обсудить передачу оружия. С тех пор были отслежены полеты американских военных грузовых самолетов из Израиля на авиабазу на востоке Польши.



Издание напомнило, что около 60% оружия, захваченного Израилем во время борьбы с Хезболлой в Ливане в 2024 году, было произведено СССР и россией. В их число входят снайперские винтовки и современные противотанковые ракеты "Корнет", переданные "Хезболле" Сирией, которая была союзником россии при режиме Башара Асада.



21 января посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук встретился замглавы МИД Израиля Шаррен Хаскель и поблагодарил ее за предварительно внесенное предложение в Кнессет — передать Украине оружие российского производства, захваченное ЦАХАЛ в Ливане или в других местах у врагов Израиля.