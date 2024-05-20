Хизбалла применяет новое оружие против Израиля

20 мая 2024, 8:45

На фоне обострения конфликта между Ливаном и Израилем Хизбалла сообщила о применении против Еврейского государства нового вида оружия, которое ранее никогда использовалось.

16 мая Хизбалла запустила по самому северному городу Израиля Метуле дрон, вооруженный двумя ракетами S-5. «Атака стала первым известным случаем, когда движение использовало дрон, несущий ракеты, вместо начиненных взрывчаткой дронов, которые оно неоднократно запускало в сторону Израиля с момента начала трансграничных боевых действий в октябре 2023 г.», - пишет американский аналитический сайт Al-Monitor.