Правительство срочно проведет встречи с бизнесом после российской атаки

5 августа 2026, 11:45

Кабмин разработает решения, которые обеспечат бесперебойную работу логистических компаний и торговых предприятий, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.



"Россия увеличивает и распространяет свой террор на бизнес, обслуживающий миллионы людей. Под ударом оказались украинские предприятия, производства, торговые и логистические комплексы. Никакой военной цели в этих атаках нет – это терроризм!", - отметил он.