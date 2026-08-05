Electronic Arts продали на $55 млрд

Саудиты официально выкупили Electronic Arts за 55 млрд долларов — владельцем компании стал государственный фонд страны PIF.
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