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27 июля 2026, 9:15

Украина обсудила с Raytheon ракеты для Patriot и совместное производство ПВО

Премьер Украины Корецкий и и.о. министра обороны Хмара провели встречу с руководством оборонной компании Raytheon.

В ходе переговоров обсуждены ускорение поставок ракет для систем Patriot перед зимой, а также расширение их производства и укрепление украинского оборонно-промышленного комплекса.

Особое внимание было уделено совместному производству средств противовоздушной обороны. «Правительство Украины сделает все необходимое, чтобы эта работа началась как можно скорее», - заявил Корецкий по итогам встречи. 
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