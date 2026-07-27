Украина обсудила с Raytheon ракеты для Patriot и совместное производство ПВО

27 июля 2026, 9:15

Премьер Украины Корецкий и и.о. министра обороны Хмара провели встречу с руководством оборонной компании Raytheon.

В ходе переговоров обсуждены ускорение поставок ракет для систем Patriot перед зимой, а также расширение их производства и укрепление украинского оборонно-промышленного комплекса.Особое внимание было уделено совместному производству средств противовоздушной обороны. «Правительство Украины сделает все необходимое, чтобы эта работа началась как можно скорее», - заявил Корецкий по итогам встречи.