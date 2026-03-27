Индия и США обсудили совместную разработку и производство вооружений

27 марта 2026, 10:45

Индия и США обсудили вопросы совместной разработки и производства вооружений, а также рассмотрели перспективные оборонные сделки между двумя странами.

Об этом сообщило Минобороны Индии по итогам состоявшегося в Нью-Дели 18-го заседания двусторонней Группы по оборонной политике.На заседании, проходившем под сопредседательством министра обороны Индии Сингха и заместителя военного министра США Колби, стороны определили приоритетные области для совместной разработки и производства вооружений и подтвердили приверженность расширению военного сотрудничества.Среди вопросов, которые рассматривались на заседании, находилась поставка ВС Индии американских высокоточных артиллерийских боеприпасов Excalibur и возможность экстренной закупки у США противотанковых ракет Javelin. Стороны также обсудили предстоящее соглашение о приобретении Нью-Дели шести американских противолодочных самолетов P-8I.