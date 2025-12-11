Индийские производители оружия обсуждают сотрудничество с Россией

11 декабря 2025, 9:15

Ведущие индийские оборонные компании, включая Adani Defence и Bharat Forge, провели встречи в России, в ходе которых обсудили возможность создания совместных предприятий и производственных мощностей для разработки российских вооружений, таких как истребители МиГ-29 и системы ПВО.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что переговоры стали частью усилий Индии по переориентации своих оборонных связей с Россией в сторону совместных исследований и производства, а также нацелены на развитие национальной оборонной промышленности в рамках амбициозной стратегии премьера Моди.



Несмотря на интерес к совместному производству, компании сталкиваются с риском вторичных санкций из-за активных оборонных связей Индии с Россией и внешним давлением со стороны Запада. Однако Россия продолжает оставаться одним из ключевых поставщиков вооружений для Индии, и обсуждения на встречах в Москве касались также возможностей для экспорта продукции в Россию.