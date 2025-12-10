ГлавнаяНовости
10 декабря 2025, 11:45

Більше 2 000 000 повісток направили українцям через Укрпошту за рік

Про це повідомив очільник Головного управління інформаційних технологій Міноборони, Берестовий. 
