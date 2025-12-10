Про це повідомив очільник Головного управління інформаційних технологій Міноборони, Берестовий.
Последние новости
- Бизнес | Сегодня, 13:45
Binance першою серед криптобірж отримала глобальну ліцензію ADGM
- Безопасность | Сегодня, 13:15
ЄС схвалив план поступової відмови від російського газу до 2027 року
- Технологии | Сегодня, 12:45
Спецоперація "Павутина" могла провалитися: WSJ розкрило нові подробиці
- Технологии | Сегодня, 12:15
Франція запускає радари нового покоління зі ШІ
- Безопасность | Сегодня, 11:45
Більше 2 000 000 повісток направили українцям через Укрпошту за рік
- Бизнес | Сегодня, 11:15
Найбільш населене місто світу у 2025 році — вже не Токіо
- Технологии | Сегодня, 10:45
SUNNY-T2000 - китайський "вантажний дрон" на 2 тонни
- Технологии | Сегодня, 10:15
Германия планирует начать производство модернизированной версии TAURUS в 2029 г
- Безопасность | Сегодня, 9:45
Кабмин сократит графики отключений света, — РБК
Последние материалы
- Аналитика | Позавчера, 8:55
Дайджест найцікавішого за тиждень №17: знижки до 50% на продукцію EcoFlow та ракети Р-60 на БПЛА Shahed
- Обзоры | Позавчера, 0:06
ColorWay CW-PHP01P – дитячий фотоапарат-принтер з МР3 та іграми
- Обзоры | 2 декабря, 20:27
Bloody MR710 - одна з кращих ігрових гарнітур до 3000 гривень
- Обзоры | 28 ноября, 23:15
Bloody GPW70 (Sports White) - ергономічний ігровий джойстик з підсвіткою
- Обзоры | 27 ноября, 21:36
Bloody GPW50 – дизайн під кераміку та максимальна зручність
- Аналитика | 22 ноября, 19:59
Дайджест найцікавішого за тиждень №16: презентація EcoFlow TRAIL та j5create в Україні
- Обзоры | 18 ноября, 10:02
Logitech MX Master 4 - професійна мишка з тактильним зворотним зв’язком
- Обзоры | 16 ноября, 23:10
HMD Pulse Pro - 90Гц дисплей та 50Мп камера для селфі
- Аналитика | 16 ноября, 19:04
Дайджест найцікавішого за тиждень №15: інвертор EcoFlow PowerOcean 6 кВт та собівартість iPhone 17 Pro Max
Популярные новости
- Бизнес | Сегодня, 13:45
Binance першою серед криптобірж отримала глобальну ліцензію ADGM 0.00
- Безопасность | Сегодня, 13:15
ЄС схвалив план поступової відмови від російського газу до 2027 року 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:45
Спецоперація "Павутина" могла провалитися: WSJ розкрило нові подробиці 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:15
Франція запускає радари нового покоління зі ШІ 0.00
- Безопасность | Сегодня, 11:45
Більше 2 000 000 повісток направили українцям через Укрпошту за рік 0.00
- Бизнес | Сегодня, 11:15
Найбільш населене місто світу у 2025 році — вже не Токіо 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:45
SUNNY-T2000 - китайський "вантажний дрон" на 2 тонни 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:15
Германия планирует начать производство модернизированной версии TAURUS в 2029 г 0.00
- Безопасность | Сегодня, 9:45
Кабмин сократит графики отключений света, — РБК 0.00