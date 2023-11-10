10 ноября 2023, 11:15

Китай розпочне масове виробництво роботів-гуманоїдів до 2025 року

Про це заявило Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю. У документі сказано, що роботи стануть найпроривнішими продуктами після комп'ютерів, смартфонів та транспортних засобів.


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