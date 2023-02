Huawei створить першого цифрового робота для фармацевтичної промисловості

2 февраля 2023, 14:15

Huawei спільно з китайською національною фармацевтичною групою Sinopharm створить першого цифрового робота для фармацевтичної промисловості.

Це нове досягнення китайського технологічного гіганта прискорить розвиток технологій цифрових роботів.



У 2019 році Sinopharm почала вивчати можливості цифрових роботів. У кількох дочірніх компаніях Sinopharm впроваджено понад 200 роботизованих бізнес-процесів. Існують такі проблеми, як розрізненість бізнес-сценаріїв, неможливість спільного використання ресурсів роботів і неузгодженість бізнес-процесів. Потрібно вирішити деякі проблеми на ранньому етапі тестування, щоб уможливити спільне використання ресурсів, уніфікувати й оптимізувати бізнес-процеси, а також реалізувати цифровізацію глибокої інтеграції операцій і бізнесу.



У 2022 році Sinopharm об'єднала зусилля з Huawei та її партнерами. Це партнерство фокусується на ключових моментах, таких як клієнти, дані та бізнес-елементи. Воно допомогло впорядкувати бізнес-процеси, а також спланувати і збудувати першу в китайській фармацевтичній галузі централізовану платформу компетенцій цифрових роботів.



Спираючись на широкі прикладні можливості цифрових роботів Huawei WeAutomate, платформа Sinopharm Digital Robotics Competence Center може задовольнити потреби в автоматизації тисячі дочірніх компаній групи.



Після запуску платформи всі дочірні компанії Sinopharm Holdings можуть спільно використовувати уніфіковані загальні ресурси цифрових роботів. Окрім того, платформа може повністю підтримувати як спільні для всіх філіалів процеси, так і індивідуальні сценарії дочірніх компаній.



Загальний процес уніфіковано головним офісом і може застосовуватися всіма філіалами компаній. З іншого боку, індивідуальний процес є налаштованим і спільним для філіалів компаній.



У майбутньому цифровий робот Huawei WeAutomate продовжуватиме надавати технологічні переваги і допомагатиме Sinopharm просувати більш узагальнені сценарії застосування цифрових роботів для всіх дочірніх компаній. Це дозволить застосовувати інноваційні можливості філіалів компаній для задоволення бізнес-потреб, ґрунтуючись на використанні спільних ресурсів цифрових роботів.



Процес імплементації цифрових роботів Huawei — це також процес нормалізації і стандартизації загальних сценаріїв філіалів компаній, що сприяє оптимізації та уніфікації бізнес-процесів Sinopharm. Після запуску платформи Sinopharm Digital Robotics Competence Center ефективність онлайн-роботів у бізнес-сценаріях можна збільшити у понад 25 разів, а середня ефективність може бути поліпшена у понад 10 разів.





Група Sinopharm Holdings Co., Ltd. заснована у Шанхаї у січні 2003 року і зареєстрована у Гонконзі у вересні 2009 року. Вона складається з двох компаній з А-акціями — Sinopharm Group Pharmaceutical Co., Ltd. і Sinopharm Accord Pharmaceutical Co., Ltd. — з понад кількома тисячами дочірніх компаній загалом.



Наразі Sinopharm Holdings Co., Ltd. — це провідний дистриб’ютор і ритейлер фармацевтичних товарів, медичних продуктів і пристроїв у Китаї, а також провідний постачальник послуг. Станом на 2021 рік Sinopharm посідає 22 місце серед 500 найкращих компаній зі списку Fortune China’s Top 500 у Китаї.