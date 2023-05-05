Huawei створює екологічні ЦОДи

5 мая 2023, 13:45

Днями компанія Huawei провела в Монако Міжнародний саміт у сфері центрів обробки даних (Global Data Center Facility Summit) на тему «Розумні ЦОД, побудова зеленого майбутнього».

У заході взяли участь близько 200 лідерів галузі центрів обробки даних, технічних експертів і партнерів екосистеми з усього світу. Вони поділилися думками щодо трендів розвитку галузі центрів обробки даних та їхніми інноваційними практиками задля сталого розвитку.



Вибір для великих центрів обробки даних: PowerPOD 3.0 і Smart Fan Wall



Huawei запустила рішення нового покоління PowerPOD 3.0 та рішення водяного охолодження Smart Fan Wall для уможливлення екологічного енергоживлення та ефективного охолодження великих центрів обробки даних, а також сприяння низьковуглецевому розвитку галузі.



Рішення PowerPOD 3.0 розроблене для створення інтегрованих систем енергоживлення, що забезпечує високу щільність, ефективність і надійність для великих ЦОД. Окрім цього, це рішення має низку наступних переваг.



· Екологічність: джерела безперебійного живлення (ДБЖ) надвисокої щільності і перемикачі навантаження з механізмом махових крил (flapping wings) створюють високий ступіть інтеграції компонентів. Кількість шаф зменшено з 18 до 10, що дозволяє заощадити понад 30% простору. Працюючи в режимі S-ECO, ДБЖ підвищує ефективність всієї системи з 95,4% до 98,4%.



· Простота: замість традиційних кабелів використані збірні електричні шини. Вони попередньо введені в експлуатацію на заводі і впроваджуються на місці за принципом plug-and-play, що дозволяє скоротити час впровадження від двох місяців до двох тижнів.



· Розумність: застосовані цифрові та смарт-технології гарантують видимість, управління і контроль усіх з’єднань, що підвищує ефективність експлуатації і техобслуговування та автоматизує систему електроживлення.



· Надійність: інтелектуальна функція iPower вимірює температуру у понад 150 точках і передбачає термін служби основних компонентів для впровадження предикативного обслуговування.



Зазвичай система охолодження споживає понад 30% енергії, необхідної ЦОД. Тож для створення ефективного та надійного рішення водяного охолодження Smart Fan Wall нового покоління Huawei застосувала інноваційну архітектуру та різноманітні енергоощадні технології. Таке рішення дозволить системам охолодження великих центрів обробки даних споживати менше енергії. До того ж ця розробка має низку додаткових переваг.



· Екологічність: температура вхідної води може досягати 20°C, зменшуючи енергоспоживання чилерів на 15%.



· Простота: ключові компоненти підтримують гарячу заміну, їх можна замінити протягом 1 хвилини без переривання роботи системи.



· Інтелектуальність: самодіагностика несправностей дозволяє швидко визначити розміщення, ідентифікувати та проаналізувати помилки для прискорення відновлення працездатності.



· Надійність: блок живлення (PFC), вбудований у вентилятори, гарантує коефіцієнт нелінійних спотворень (THDi), менший за 5%, і коефіцієнт потужності, більший за 0,99.



Закладання міцного фундаменту для цифрової трансформації для створення інтелектуального світу



Сунь Сяофен, президент напряму Huawei Data Center Facility та Critical Power Business Unit, розповів під час заходу про нові можливості для розвитку глобальних центрів обробки даних і представив стратегію Huawei у сфері розвитку ЦОД.



За його словами, галузь центрів обробки даних має безпрецедентні можливості завдяки цифровій і низьковуглецевій трансформації. Huawei прагне об’єднати зусилля з усіма членами спільноти, щоб сприяти трансформації центрів обробки даних та переходу їх до екологічності, простоти, інтелектуальності і надійності, а також задля сприяння сталому розвитку галузі.



У свою чергу, Лі Хуейюн, генеральний директор з маркетингу напряму Huawei Data Center Facility, зазначив під час заходу, що сплеск обчислювальної потужності, зумовлений використанням штучного інтелекту, сприяє швидкому розвитку галузі ЦОД. Huawei представляє концепцію GSSR (екологічність, простота, інтелектуальність, надійність) для подолання викликів нової ери. Щоб допомогти клієнтам будувати стійкі ЦОД і рухатися до зеленого майбутнього, Huawei представляє інноваційні рішення PowerPOD 3.0 та Smart Fan Wall.



Світові лідери галузі також поділилися технологічними трендами у сфері центрів обробки даних, корпоративними стратегіями та інноваційними практиками, що задають напрям розвитку дата-центрів.



Стівен Бірд (Stephen Beard), бізнес-партнер та глобальний керівник напряму ЦОД у британській агенції з нерухомості Knight Frank, також поділився експертною аналітикою. За його словами, коли йдеться про втілений вуглецевий слід і загальну концепцію будівництва, мало хто знає, що 90% нових колокейшн-об’єктів можуть відповідати найвищим вимогам BREEAM або LEED. Наразі спостерігається перехід від застосування бетону до використання збірно-модульних конструкцій і навіть перехресно-ламінованої клеєної деревини, використаної шведським ЦОД-оператором EcoDC.



Саймон Мак-Кормік (Simon McCormic), головний технічний директор центрів обробки даних у Echelon, зауважив, що компанія прагне, аби її ЦОДи були сталими просьюмерами енергії. Це стосується всіх трьох стовпів, на яких базується поняття сталості: економічного, екологічного та соціального.



Карло Малана (Carlo Malana), генеральний директор ST Telemedia Global Data Centers (Філіппіни), сказав, що країна демонструє свою економічну ефективність як хаб для ЦОД у Південно-Східній Азії –– регіоні, що швидко зростає. Основні технології, такі як літій-іонні батареї і системи охолодження Fan Wall, були спроектовані та впроваджені з огляду на стійкість, гнучкість і задоволення потреб клієнтів в умовах експансії гіперскейлерів.



Серед експертів, які взяли участь у панельній дискусії, були Санджай Кумар Сайнані (Sanjay Kumar Sainani), старший віцепрезидент і технічний директор Huawei Data Center Business; Джон Белтон (John Belton), директор розвитку Colt Data Center; Карло Малана (Carlo Malana), генеральний директор ST Telemedia Global Data Centers; Мартієн Артс (Martien Arts), директор критично важливих об'єктів у Royal HaskaoningDHV; Марк Ектон (Mark Acton), керівник відділу технічної експертизи у Future-Tech. Фахівці обмінялися думками з питань стійкості дата-центрів і технологічних трендів у галузі.



Важливі події міжнародного конгресу DataCloud



Під час конгресу компанія Huawei продемонструвала декілька рішень: PowerPOD 3.0, рішення непрямого випарного охолодження EHU, рішення модульного ЦОД FusionModule2000 та інші рішення на основі GSSR для малих, середніх і великих ЦОД. Усі вони відображають технологічні інновації і результати досліджень Huawei у галузі ЦОД. Санджай Кумар Сайнані, старший віцепрезидент і технічний директор Huawei Data Center Business, і Річард Пімпер (Richard Pimper), віцепрезидент і технічний директор Huawei WEU Data Center Business, поділилися своїми думками про будівництво дата-центрів і поспілкувалися з іншими експертами галузі.



Huawei і надалі працюватиме з клієнтами та партнерами з екосистеми заради виявлення ще більших можливостей для сталого розвитку. Зокрема, компанія розроблятиме передові екологічні рішення для центрів обробки даних, ґрунтуючись на своєму технологічному досвіді та інноваціях. Huawei також прагне забезпечити низьковуглецеву інтелектуальну трансформацію, що зрештою прискорить досягнення вуглецевої нейтральності по всій галузі.