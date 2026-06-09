ЕС перечислил Украине почти €2,8 млрд по программе Ukraine Facility

9 июня 2026, 9:15

Европейский союз перечислил Украине почти €2,8 млрд в рамках механизма Ukraine Facility, направленного на поддержку финансовой стабильности страны, проведение реформ и продвижение на пути к членству в ЕС.

Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Мерсье.Он отметил, что это уже 7-й транш в рамках программы Ukraine Facility, с марта 2024 г. общий объем помощи, выделенной по украинскому плану в рамках механизма, достиг €29,5 млрд. Как отметил Мерсье, нынешняя выплата стала возможной после выполнения Украиной ряда реформ в сферах государственных финансов, судебной системы, энергетики, сельского хозяйства и цифровизации.