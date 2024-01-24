Словакия поддержит выделение Украине 50 млрд. евро со стороны ЕС — Шмыгаль

24 января 2024, 13:15

Премьер Шмыгаль подвел итоги встречи со словацким коллегой Фицо. Удалось прийти к согласию по ряду вопросов и принять конкретные договоренности, а именно:

Правительство Словакии не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса.Страны будут сотрудничать в вопросе поставок со стороны словацкой компании техники для строительства оборонных рубежей.Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине €50 млрд со стороны Европейского Союза.Премьер Фицо полностью поддержит евроинтеграционные стремления Украины.