24 января 2024, 13:15

Словакия поддержит выделение Украине 50 млрд. евро со стороны ЕС — Шмыгаль

Премьер Шмыгаль подвел итоги встречи со словацким коллегой Фицо. Удалось прийти к согласию по ряду вопросов и принять конкретные договоренности, а именно:

Правительство Словакии не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса.

Страны будут сотрудничать в вопросе поставок со стороны словацкой компании техники для строительства оборонных рубежей.

Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине €50 млрд со стороны Европейского Союза.

Премьер Фицо полностью поддержит евроинтеграционные стремления Украины.
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