Словакия профинансирует производство двух машин разминирования для Украины

15 ноября 2023, 10:45

Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, пишет SME.

Он сказал, что новое правительство страны не будет предоставлять Украине военную помощь, но будут соблюдаться контракты на поставки оружия на уровне частных компаний.Словакия хочет помочь Украине зимой и направит гуманитарную помощь, сказал министр. Он добавил, что словацкая армия имеет богатый опыт в разминировании."Словацкая Республика профинансирует производство двух средств разминирования Božena IV для украинской стороны, которые должны поступить на вооружение в Херсонской области в начале следующего года", — сказал он.