Азербайджан и Украина обсудили перспективы сотрудничества в сфере разминирования

19 февраля 2026, 14:15

Посол Украины в Баку Гусев обсудил с главой Азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA) Сулеймановым состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере гуманитарного разминирования.

Стороны отметили важность обмена опытом, подготовки специалистов, внедрения современных технологий в разминировании. Украинская сторона выразила благодарность Азербайджану за последовательную поддержку и солидарность, в том числе за передачу машины для разминирования Revival-P.«По итогам встречи достигнуты договоренности о конкретных шагах по расширению сотрудничества, в частности об активизации экспертного диалога, реализации совместных учебных программ и проработке новых форматов взаимодействия между профильными структурами двух государств», - сообщил посол.