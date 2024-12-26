Причиной крушения азербайджанского лайнера стала российская ракета — Euronews

26 декабря 2024, 15:30

Журналисты со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана пишут, что причиной катастрофы стала ракета рф класса "земля — воздух".

Иными словами — ракета ПВО. Утверждается, что ракета была запущена над грозным и ее осколки поразили пассажиров и членов экипажа, взорвавшись рядом с самолетом в середине полета.



При этом поврежденному самолету не разрешили приземлиться в российских аэропортах, несмотря на просьбы пилотов об экстренной посадке, и приказали лететь через Каспийское море в сторону Актау в Казахстане, а системы GPS-навигации самолета были заглушены на всем пути полета над морем.



Азербайджанское издание Caliber также сообщает, что самолет был поврежден ракетой российской ПВО, а именно — из системы "Панцирь-С".



"Для азербайджанской стороны, участвующей в расследовании, ситуация абсолютно очевидна. Никто не утверждает, что сделано это было целенаправленно. Однако, учитывая установленные факты, в Баку ожидают, что российская сторона признается в сбивании азербайджанского борта, принесет официальные извинения азербайджанскому народу и проведет полноценное расследование, по итогу которого будут привлечены к ответственности все виновные", — пишет Caliber.

