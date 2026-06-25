Азербайджан и Израиль обсудили сотрудничество в области водных технологий

25 июня 2026, 10:45

В рамках визита в Израиль азербайджанская делегация, работающая в сфере инноваций, посетила компанию Netafim, одну из ведущих мировых производителей технологий капельного орошения.

Стороны обменялись мнениями о применении инновационных технологий в агропромышленном секторе, цифровой трансформации, эффективном управлении водными ресурсами и возможностях применения современных агротехнологий в Азербайджане.Также обсуждались совместные проекты, обмен опытом и передача передовых технологий. Участники встречи отметили высокий потенциал дальнейшего сотрудничества между двумя странами в области аграрных инноваций, водных технологий и стартап-экосистем.