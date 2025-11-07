Алиев заявил, что азербайджанская армия переходит на стандарты НАТО

7 ноября 2025, 8:15

Об этом президентАзербайджана сказал на встрече с делегацией Альянса. Он сообщил, что азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО и в этом контексте тесно сотрудничает с турецкой армией.

На встрече, в которой приняли участие представители 15 стран — участниц оборонного блока, Ильхам Алиев указал на "широкие возможности", которые открылись для Азербайджана после мирного соглашения с Арменией, заключенного при помощи США. По его словам, Баку рассчитывает на поддержку НАТО в вопросах регионального развития, энергетической безопасности и по другим направлениям.