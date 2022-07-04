4 июля 2022, 10:45

Турецкая армия скоро станет сильнейшей в мире – Эрдоган

«Успехи нашей армии за последние годы уже позволяют считать её одной из сильнейших. В том числе и благодаря успехам в борьбе с терроризмом. И мы продолжим укреплять её».


Оцените новость:
  • 0 оценок