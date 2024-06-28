Турецкая армия готова к Третьей мировой войне

«Турецкие ВС - это уже динамичная армия. Это армия, которая постоянно осуществляет деятельность во многих регионах. Это армия, которая проверила и утвердила свои собственные планы и логистику. Она также осуществляет деятельность по поддержанию мира во многих частях света. Никто, особенно наша страна, не хочет такой мрачной картины, как Третья мировая война, но следует отметить, что наша армия готова к любому сценарию», - заявили источники в Минобороны Турции.
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