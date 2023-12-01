1 декабря 2023, 12:45

Европа не готова к войне с Россией и рискует быть "смытой" в ходе конфликта

"Может пройти не менее 15 лет, прежде чем Германия будет готова к войне", пишет The Times.

 
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