Германия создает стратегический запас равиоли на случай войны с Россией

8 сентября 2025, 14:15

На фоне растущей угрозы со стороны РФ Германия активно усиливает не только армию, но и систему гражданской защиты.

Как пишет Washington Post, помимо закупки вооружений и реформы военной службы, правительство рассматривает идею создания национального резерва готовых блюд, в том числе консервированных равиоли.Министр сельского хозяйства пояснил, что традиционные запасы из круп и бобовых требуют времени на приготовление, а в условиях кризиса населению нужны продукты быстрого употребления. Такой резерв оценивается в $105 млн и должен храниться при участии крупных торговых сетей.Инициатива вызвала улыбки в немецкой прессе, однако за ней стоит серьёзный расчёт. Речь идёт о продовольственной безопасности в условиях войны, природных катастроф или ядерных аварий. Опыт пандемии и перебоев с поставками показал важность подобных запасов.