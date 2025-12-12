Кроме здания вокзала и депо, оккупанты уничтожили три модернизированные электрички, которые обеспечивали сообщение в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Сумма ущерба — около 300 млн грн.
Вокзал в Фастове восстановлению не подлежит. Сейчас продолжается демонтаж развалин и расчистка территории.
12 декабря 2025, 11:45
В Фастове из-за удара РФ 6 декабря уничтожены депо и 27 вагонов
