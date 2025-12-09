В Фастове построят новый вокзал вместо разрушенного обстрелом

9 декабря 2025, 11:15

Как сообщил городской голова Михаил Нетяжук, принято решение о полном демонтаже поврежденной конструкции. Проект нового вокзала пройдет процедуру публичных обсуждений.



На время строительства нового вокзала на перроне планируется установить временную модульную конструкцию.