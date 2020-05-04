В аэропорту Вильнюса на перроне открыли авто-кинотеатр

4 мая 2020, 11:15

Аэропорт Вильнюс организовал на перроне перед терминалом настоящий авто-кинотеатр на 200 автомобилей, который будет работать до конца мая.

Первый киносеанс состоялся 29 апреля. Зрителям показали южнокорейский фильм «Паразиты», который получил Оскара в четырех номинациях, включая категорию «лучший фильм». Проект является частью Вильнюсского международного кинофестиваля. Его организаторы посчитали, что пока кинотеатры закрыты на карантин, просмотр фильмов можно организовать в аэропорту.

С этой целью для посторонних открыли стоянки для самолетов и установили самый большой в странах Балтии экран высотой с 5-этажный дом, чтобы обеспечить хороший обзор для зрителей.