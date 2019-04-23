Какие услуги аэропорта "Киев" можно купить онлайн

23 апреля 2019, 10:45

Международный аэропорт "Киев" активно развивает онлайн-сервисы. На официальном сайте аэропорта, который ежедневно посещают тысячи человек, есть возможно забронировать и оплатить различные услуги: https://iev.aero/services.

Через сайт можно забронировать Бизнес-зал. Два зала East и West расположены в зоне вылета международных рейсов. Залы работают круглосуточно, предлагает гостям комфортные мягкие диваны и вдохновляющий вид на перрон с самолетами и ВПП, шведский стол, бар, ресторанное обслуживание, Wi-Fi, телевидение, печатную прессу, возможность пользоваться компьютером. В зале East есть комната для курения.VIP-обслуживание в отдельном терминале "В" также можно оплатить онлайн на сайте аэропорта.

Кнопка "Заказать" есть и для услуги Priority Line - ускоренное прохождение предполетных формальностей в сопровождении сотрудника аэропорта, доставка до самолета комфортабельным транспортом etc.

Авиабилеты в любое направление без дополнительных сборов и скрытых комиссий - предлагаем заказать также на нашем сайте.