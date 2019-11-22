В городе Днепр будет построен международный аэропорт

22 ноября 2019, 11:15

Строительство нового аэродрома в аэропорту Днепра начнется летом 2020 года, сообщили в Днепропетровской обл. гос. администрации после презентации проекта спикеру Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову.

В данный момент выбирают проектировщика — он станет известен в декабре 2019 года. В мае следующего года определятся с генподрядчиком.

Предполагается, что на средства государственного бюджета построят взлетно-посадочную полосу длиной 3200 метров (ранее говорилось о 2800 метрах), рулежную дорожку и перрон, а частный инвестор — группа DCH Александра Ярославского — построит новый международный терминал с пропускной способностью 1000 пассажиров в час и VIP-терминал.