РФ планирует вести войну против Украины до 2026 года

15 декабря 2023, 13:45

Страна-агрессор РФ до 2026 года хочет захватить большую часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей Украины, в том числе города Харьков, Днепр и Запорожье.

Об этом 14 декабря написал Bild со ссылкой на источники в немецкой разведке.По данным немецкой разведки, в 2025-м и 2026 году страна-агрессор россия хочет оккупировать значительную часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, по возможности включая город Харьков. Согласно планам кремля, в течение 36 месяцев должны быть захвачены все восточные территории слева от Днепра, а река — стать "новым фронтом", подчеркнул собеседник Bild.