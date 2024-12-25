25 декабря 2024, 9:15

В Харьковской области 500 тысяч абонентов остаются без тепла после атаки РФ

Речь идет о 2677 домах, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба.



Всего под ударом были Днепропетровская, Харьковская, Донецкая, Кировоградская, Полтавская, Ивано-Франковская области.



В Днепропетровской области — в Днепре и Зеленодольске 55 и 100 домов без теплоснабжения соответственно. Ивано-Франковская область — без тепла 81 жилой дом.

