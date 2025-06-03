Премьер Британии объявил о выделении 15 млрд фунтов на ядерное оружие

3 июня 2025, 8:45

«Мы направим 15 млрд фунтов стерлингов на нашу суверенную программу ядерных боеголовок, чтобы обеспечить силы ядерного сдерживания в грядущие годы», - заявил британский премьер Стармер в ходе пресс-конференции в Глазго, посвященной новому стратегическому оборонному обзору правительства. Он отметил, что средства будут потрачены на создание ядерных боеголовок, а также 12 подлодок в рамках партнерства с США и Австралией.