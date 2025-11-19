Япония может отказаться от 60-летнего запрета на ядерное оружие

19 ноября 2025, 10:15

Премьер Японии Такаити намерена обсудить внутри правящей Либерально-демократической партии возможность отказаться от трех неядерных принципов, лежащих в основе японской ядерной политики с конца 1960-х гг.

Об этом сообщает местная газета Mainichi. По мнению Такаити, традиционный подход «не допускать в страну ядерное оружие» может ослабить эффективность ядерного сдерживания США, от которого зависит безопасность Японии.Три неядерных принципа включают: отказ от владения ядерным оружием, отказ от его производства и запрет на ввоз ядерного оружия на японскую территорию. Благодаря этим принципам США официально не размещают ядерное оружие на своих военных базах в Японии и не заходят с ним в японские порты.