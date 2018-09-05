Япония создает гиперзвуковое оружие

5 сентября 2018, 10:15

В начале, стоит отметить, что в этом направлении активно работают Китай, РФ и США.

Но, более успешны в этом вопросе учёные и инженеры из Японии, которые активно заняты процессом создания гиперзвукового оружия, что подтвердил глава Министерства обороны Японии. Если о направлении развития российского, американского и китайского гиперзвукового вооружения существует довольно много информации, то о разработках японских учёных практически нет никаких сведений, за исключением того, что новая технология носит исключительно оборонительных характер и не должна считаться наступательным видом вооружения.

Согласно данным появившимся в японских СМИ, гиперзвуковое оружие разрабатываемое учёными из Японии будет предназначаться лишь для одной цели – защищать отдалённые острова от любых внешних военных угроз, при этом существует предположение о том, что речь идёт о гиперзвуковых ракетах, способных поражать как воздушные, так и морские цели.